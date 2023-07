SFA/Mapa celebra o dia dos Auditores Fiscais da Agricultura

A Superintendência Federal de Agricultura do Pará/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA/PA-MAPA) celebrou no final de semana que se passou, o dia do “Auditor Fiscal Federal Agropecuário”, num momento de convivência e recreação envolvendo servidores, funcionários e colaboradores do Ministério do Desenvolvimento Agrário realizado no Espaço Ceres da SFA.

A programação festiva serviu também para fechar o semestre e o encerramento da quadra junina. Coube ao Superintendente Federal de Agricultura do Pará, Jesus Sena, enaltecer e agradecer aos servidores pelo desempenho no primeiro semestre. Ele aproveitou para comunicar as boas novidades que deverão chegar para órgão especializado a nível de desenvolvimento para os agricultores paraenses após visitar vários setores do Ministério da Agricultura, em Brasília.

Vários órgãos vinculados à agricultura prestigiaram a programação destinada ao “Dia Auditor Fiscal Federal Agropecuário” e o encerramento do semestre relacionado a entidade. Prestigiaram o acontecimento Rubnilson Farias (MPA); Edson Santos (MDA); Adriróseo Santos (Disme/Belém) e o servidor Brasilino Correa, que representou o superintendente da Ceplac, José Raul Guimarães.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar