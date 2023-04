Shakira retira árvore de valor sentimental da casa que dividia com Piqué

Segundo o jornal El Economista, a cantora decidiu não deixar a árvore por valor sentimental, já que a própria colombiana plantou a muda no Líbano, terra natal da sua avó paterna.

Um novo capítulo da separação entre a cantora Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué se deu nos últimos dias. A colombiana mudou-se definitivamente de Barcelona e, além de levar os filhos Milan e Sasha, a artista também levou um pertence inusitado: uma árvore que estava plantada na residência do ex-casal. Segundo o jornal El Economista, a cantora decidiu não deixar a árvore por valor sentimental, já que a própria colombiana plantou a muda no Líbano, terra natal da sua avó paterna

Segundo o jornal, entretanto, a árvore foi retirada em novembro de 2022, quando os trâmites da separação terminaram e Shakira foi autorizada a se mudar com os filhos. A muda foi plantada há cerca de cinco anos pela artista no Líbano, no bosque Cedros de Deus, durante visita com os filhos. O País do Oriente Médio é terra natal de sua avó paterna e, na visita, a colombiana também recebeu as chaves da cidade Tannurin.

A árvore teria sido transferida para Barcelona e plantada no jardim da família. Porém ela não deve acompanhar Shakira e os filhos até a nova residência nos Estados Unidos. A árvore já estaria em más condições e pelo valor sentimental, foi retirada da propriedade, que agora Piqué divide com a atual namorada, Clara Chía.

Em show realizado há cerca de uma semana na Espanha, a artista falou sobre buscar um momento de estabilidade para os filhos Milan e Sasha, em Miami. “Me estabeleci em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro lugar do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na procura da sua felicidade.”

