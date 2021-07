Sheherazade sofre 1ª derrota em processo contra o SBT

A jornalista Rachel Sheherazade sofreu sua primeira derrota no processo trabalhista que move contra o SBT. Ela apelou para que o caso corresse sob segredo de Justiça, após a divulgação do valor que pede de indenização, mas teve seu pedido negado. As informações são do site Notícias da TV.

Na ação, Sheherazade pede de indenização de quase R$ 20 milhões pelos nove anos e sete meses que trabalhou na emissora.

Os motivos que levaram a jornalista a pedir um valor tão alto de indenização foram divulgados por vários veículos da imprensa. Diante da repercussão, Rachel solicitou que o processo ficasse em sigilo, mas o juiz Ronaldo Luis de Oliveira, da 3ª Vara do Trabalho de Osasco, indeferiu o caso. O magistrado rebateu todos os argumentos da defesa de Sheherazade.

– O caso tratado nos autos atrai natural atenção, especialmente da mídia, ante a notoriedade e a fama das pessoas envolvidas nos fatos narrados pela reclamante, a qual, por si só, é pessoa conhecida do público em geral. Contudo, as hipóteses trazidas pelo artigo 189 do Código de Processo Civil não contemplam a possibilidade de se declarar segredo de Justiça em face da notoriedade ou da fama de determinada pessoa – decretou o juiz.

Um dos argumentos da jornalista, para tentar conseguir o sigilo, foi o valor da indenização. O magistrado, contudo, considerou que “o fato de a autora postular o reconhecimento de salário em patamar elevado não justifica a declaração de segredo de Justiça, já que isso representa informação básica para a aferição dos valores pretendidos, sem implicar em ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil.”

A ação contra o SBT foi apresentada em março, com um documento inicial composto por 522 páginas. A jornalista alega que nunca recebeu nenhum direito trabalhista, como férias remuneradas e 13º salário, e acusa Silvio Santos de assédio moral e humilhação em rede nacional. Rachel afirma que foi vítima de censura e boicote por parte da chefia de Jornalismo.

A primeira audiência, na qual testemunhas de Sheherazade e do SBT serão ouvidas, está marcada para a manhã do dia 3 de agosto. Hermano Henning, que também processou a emissora, falará a favor da ex-colega de trabalho.

Fonte: Pleno News