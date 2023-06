Shein supera redes sociais e é app mais baixado no Brasil em maio

A Shein foi o aplicativo mais baixado no Brasil no mês de maio, de acordo com informações da data.ai levantadas pelo portal iG. A plataforma de vendas superou redes sociais, bancos, jogos e aplicativos do governo no período.

Em maio, o app da Shein para Android foi o mais baixado no Brasil, subindo uma posição no ranking em relação a abril. Já a versão para iOS aparece em 11º lugar no ranking, uma alta de nove posições.

Além da Shein, outra plataforma de vendas aparece no top 10: o aplicativo da Shopee para Andorid foi o 6º mais baixado no Brasil durante o mês de maio.

O top 5 conta com o aplicativo gov.br em ambos os sistemas operacionais, o Nubank para Android e o CapCut, editor de vídeos da ByteDance, dona do TikTok, para iOS. Confira o ranking completo a seguir.

Aplicativos mais baixados no Brasil em maio

1. Shein (Android)

2. gov.br (Android)

3. gov.br (iOS)

4. Nubank (Android)

5. CapCut (iOS)

6. Shopee (Android)

7. CapCut (Android)

8. Instagram (Android)

9. WhatsApp (Android)

10. TikTok (Android)

11. Shein (iOS)

12. YouTube (iOS)

13. Kwai (Android)

14. Carteira de Trabalho Digital (Android)

15. Roblox (Android)

16. Block Blast Adventure Master (Android)

17. Google (iOS)

18. Mercado Livre (Android)

19. Canva (Android)

20. PicPay (Android)

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jonas Leupe