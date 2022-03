Shopee encerra operações na Índia por “incertezas do mercado”

Na última segunda-feira (28), com somente alguns meses operando na Índia, a Shopee encerrou as suas atividades no país. De acordo com a empresa, a decisão foi por conta da incerteza do mercado global e para a Reuters, seria também pela baixa perspectivas de crescimento no mercado indiano.

Outros relatos especulam de que a saída da Shopee da Índia seja por conta da proibição do jogo Free Fire do Sea Group pelo do governo indiano. Isso porque o jogo foi um dos 54 apps banidos do país, com a justificativa de apresentarem risco a segurança nacional por – supostamente – enviarem dados dos usuários para servidores na China.

Porém, a Sea Group confirmou que o encerramento das operações da Shopee não teve relação com a proibição do jogo, por outro lado, uma fonte próxima a empresa disse que a saída do mercado indiano foi motivada por uma pressão regulatória nos últimos meses.

O valor de mercado da Sea Group durante a operação da Shopee na Índia era de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) em 2021 e caiu para US$ 64,76 bilhões (R$ 309 bilhões) a partir de então. Há fontes citadas pela Reuters que afirmaram que a empresa planejava investir até US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) no país.

Segundo o comunicado da empresa, a Shopee Índia deixará de funcionar a partir de terça-feira (29) e os clientes não poderão mais realizar compras a partir desta data. As liquidações de pagamentos, reembolsos e outros serão processados ​​até 30 de maio.

