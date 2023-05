Shopee terá centro de distribuição em Ananindeua

O segundo maior município do Estado do Pará, Ananindeua, vai ser a primeira cidade do norte do país, a receber o centro de distribuição da Shopee, plataforma de marketplace, que vem expandindo sua presença no Brasil. O negócio é de propriedade do empresário Fred Bitar.

Com a nova instalação localizada na Região Metropolitana de Belém, a Shopee alcança a marca de nove centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Além de Ananindeua, outros centros da Shopee já estão localizados em Barueri (SP), São João do Meriti (RJ), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Contagem (MG), Santana do Parnaíba (SP), Recife (PE) e Salvador (BA).

A novidade na região norte do país mostra o crescimento e o interesse da empresa em atingir novos mercados e fornecer seus serviços de marketplace em diferentes regiões do país. Com isso, os consumidores e vendedores da região terão acesso a uma plataforma de comercio eletrônico popular e com mais opções de entrega e distribuição de produtos.

O Estado do Pará já recebeu instalações de centros de distribuição de grandes empresas do Brasil, como por exemplo, Mercado Livre, a FedEx e o Magazine Luiza (Magalu). Essas empresas procuram consolidar centros de distribuição estrategicamente localizados para facilitar a entrega de produtos aos clientes na região Norte do Brasil. Com a procura por compras online, se faz necessário a logística eficiente impulsionando essas expansões.

Conheça um pouco sobre os demais centros de distribuição no Pará

LOG

Também localizado em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, o centro de distribuição conta com estacionamento, pátio de manobras, prédio de apoio, restaurante e vestiários.

FedEx

A maior empresa de transporte expresso do mundo, FedEx Express, abriu um novo centro de distribuição na capital paraense. Construído para unir duas operações da companhia na cidade, a nova unidade conta com expansão de área de aproximadamente 3.500 m², comparada aos centros anteriores, totalizando 8.500 m². A unidade também oferece tecnologia de ponta para atender aos clientes do Pará e demais estados do País.

Magazine Luiza (Magalu)

Seu centro de distribuição sustentável fica localizada em Benevides, na região Metropolitana de Belém. O local dobrou a capacidade de armazenamento da loja no estado. O empreendimento conta com sistema de reuso de água, placas solares, jardim filtrante para tratamento de esgoto e opera com energia 100% renovável.

Foto Reprodução : REUTERS/Edgar Su