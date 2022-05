Shopping recebe exposição de obras de artes de servidores de Ananindeua

A exposição com obras de artes dos servidores que foram premiados pela 1º edição do Concurso “Galeria do Servidor: a Arte de Quem Faz Acontecer” já pode ser contemplada pelo olhar dos curiosos no shopping de Ananindeua, a exposição mostra 10 pinturas autoral e inédita, inspirada no cotidiano de Ananindeua.

O concurso ocorreu em outubro de 2021, no mês alusivo ao Dia do Servidor Público, na qual ofertou 30 vagas. Entre os participantes estavam servidores públicos efetivos, ativos e inativos, temporários, estagiários, comissionados e contratados do município de Ananindeua, vinculados às administrações direta e indireta.

O concurso premiou os três primeiros colocados, com bolsas de estudos integrais até o final do curso. O 2° lugar também ganhou um smartphone e o 1° lugar um notebook. A ação da SEMAD faz parte do programa de valorização do servidor público municipal. A segunda edição está prevista para acontecer dia 06, ás 15h, durante a exposição e terá mais uma categoria inserida: a fotografia.

As amostras das obras chamam atenção de quem circula pelo local, interessados em visitar a exposição tem até o dia 29 de maio para conhecer de pertinho as lindas artes. O horário de funcionamento é de 10h as 22h no Shopping Metrópole em Ananindeua.

Foto: Leandro Santana