Shows da programação de veraneio arrastam multidão em Mosqueiro

Os três primeiros finais de semana foram marcados por um animado calendário de shows do verão de Mosqueiro, em 2023. A multidão dividida nos três palcos: Vila, Chapéu Virado e Carananduba não arreda o pé, acompanhando, dançando e curtindo os seus artistas e ritmos preferidos. A maratona da alegria abre na sexta, segue no sábado, e fecha o domingo com gosto de quero mais.

Neste último final de semana, o rei do Carimbó Pinduca e os cantores Kim Marques e Edilson Moreno abrilhantam a programação, que ainda reuniu a banda Zona Rural, com repertório em homenagem aos 60 anos da história do rock.

Música, cultura e animação

Para o próximo final de semana, a temperatura vai subir mais ainda com show da musa do tecnobrega Viviane Batidão e do irreverente Wanderlei Andrade. O show especial foi anunciado neste domingo, 16, e já deixou o público pra lá de animado.

O circuito de shows é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro, Governo do Estado do Pará, via Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a produção é da empresa Talentos da Amazônia.

Mais de dez mil passam pelo circuito

De acordo com a Polícia Militar, mais de dez mil pessoas já acompanharam a maratona de shows, em Mosqueiro. Na Vila, a praça recebe público acima de quatro mil reais a cada final de semana; no Chapéu Virado, a área do Caramanchão e parte da praia, também ficam lotados. A movimentação de pessoas começa desde as primeiras horas da noite. O mesmo se repete no palco do bairro de Carananduba.

O circuito alternativo e descentralizado da programação de lazer do veraneio 2023 ajuda o sistema da segurança pública e garante mais acessibilidade para o público em geral, que ganhou opção de lazer variada sem precisar se deslocar pelo interior da ilha.

Realeza – “Estou muito contente por ter sido convidado para fazer este show aqui, em Mosqueiro, um lugar especial que mora no meu coração”, informou o rei do Carimbó, Pinduca, após o show realizado, no sábado, 15, onde cantou seus grandes sucessos e emocionou o público presente. Pinduca segue esta semana para Chaves, no arquipélago do Marajó e São Paulo.

A mesma energia contagiante de Mosqueiro tomou conta do coração do vocalista da banda Zona Rural, Roosevelt Bala. Ele disse que havia mais de 20 anos que não visitava Mosqueiro e ficou emocionado ao ver a plateia de veranistas que o aguardava no circuito do Chapéu Virado.

“Eu estou muito honrado, pois, fomos escolhidos para apresentação do estilo rock neste veraneio e, em especial porque estamos na semana do rock, o show será um passeio pela história desse gênero musical que é sucesso no mundo inteiro”, disse. “Eu quero agradecer a Prefeitura de Belém pelo convite”, completou. No repertório, a banda levou o público à viagem do estilo com som de Elvis Presley; Beatles; Rolling Stone; Guns N’ Roses; Pink Floyd e U2, além dos hits do rock nacional.

Mosqueiro é fonte de inspiração

Para o vocalista da banda New Wey, Pedro Black, Mosqueiro é uma fonte de inspiração, de energias positivas e um local que eles gostam de se apresentar por conta do calor humano e receptividade do trabalho. “A gente agradece imensamente o convite da Prefeitura de Belém por estar nessa agenda aqui, em Mosqueiro, um lugar que nos motiva a fazer o melhor e buscar mais elementos para nosso trabalho”, disse o vocalista, que divide o palco com Fernandinho e bailarinos. A banda de estilo do axé baiano tem agenda em Marudá, mas segundo Pedro Black, a ideia é voltar para Mosqueiro. “Será um sonho porque aqui recebemos uma energia fenomenal”, completou.

Memória afetiva – A dupla Kim Marques e Edilson Moreno encerrou agenda de shows deste final de semana. E, já passava da meia-noite de domingo, 16, quando Kim Marques, artista natural do município de Cametá e esbanjando carisma, iniciou um show marcado pela emoção e repertório acompanhado pelo grande público. “Mosqueiro é simplesmente divino, um lugar especial que marcou a minha história de vida e musical, por isso, eu quero agradecer à Prefeitura de Belém, ao Governo do Estado por essa oportunidade e pelo carinho do público, que ficou aqui nos esperando para trocar essa energia linda”, disse o cantor, que no próximo dia 26 deste mês, embarca para São Paulo, onde vai se apresentar no Centro de Tradição Nordestina.

Edilson Moreno, também destacou Mosqueiro como um lugar especial, de memórias afetivas e uma troca intensa de carinho e emoção com o público. “Venho para este show com meu coração, minha trajetória musical e um repertório de sucessos e apresentação de novo trabalho”, contou. O show deixou o público com gosto de quero mais com grandes hits do brega, lambada e carimbó.

Próximo fim de semana

A musa do tecnobrega, a cantora Viviane Batidão, e o irreverente Wanderlei Andrade serão as atrações do próximo final de semana, no palco do Chapéu Virado. A produtora Talentos da Amazônia anunciou a agenda, durante a programação deste domingo, 16, e sentiu a reação do público, que festejou muito a novidade. Tanto Viviane Batidão quando Wanderlei Andrade possuem hits de sucesso que vão elevar ainda mais a temperatura do veraneio de Mosqueiro.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Agência Distrital de Mosqueiro