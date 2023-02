Sicoob Coimppa participa da quinta corrida do Tribunal de Justiça do Estado Do Pará

A Cooperativa de Crédito Sicoob foi uma das apoiadoras no evento da quinta corrida do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que aconteceu neste sábado (28) no Parque do Utinga.

O percurso da prova foi de aproximadamente 5 km para a caminhada e de cerca de 8,6 km para a corrida. Os três primeiros lugares na categoria feminina foram Lorena de Medeiros Sousa, da Comarca de Belém, em 1ª colocação; Lissandra Botelho Tavares, da Comarca de Marituba, em 2ª; e Érica do Socorro da Silva Ribeiro, da Comarca de Belém, em 3ª.

Na categoria masculina, os primeiros lugares ficaram com Roberto Sergio da Silva Castro, da Comarca de Belém (1º); Antônio Elder Maurício Corrêa, da Comarca de Salinópolis (2º); e Fabrício José da Silva Queiroz (3º), da Comarca de Belém.

Na categoria sênior, o primeiro lugar ficou com Raimundo Ari Maia Pereira. E na categoria Deficiente Visual foi Henrique Pacha Penna de Carvalho que ficou em primeira colocação. A cooperativa de crédito realizou o sorteio de brindes entre os participantes.

Fotos: Cira Pinheiro