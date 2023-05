Sidney Magal é transferido para hospital na capital paulista

Após ser internado depois de passar mal em um show, o cantor Sidney Magal foi transferido para o Hcor, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (26). O artista de 72 anos estava hospitalizado em São José dos Campos, no interior do estado, após não se sentir bem durante um show, na noite da última quinta (25). Segundo o hospital, ele está “estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta”.

Antes da transferência, o artista gravou um vídeo diretamente do hospital para tranquilizar os fãs e explicar o que aconteceu. Magal parou por 50 minutos a apresentação que fazia no SESI de São José dos Campos e recebeu atendimento médico ainda no local Magal disse que a indisposição ocorreu por conta de pressão alta, um problema com o qual já lida há muitos anos.

– Estou aqui pra tranquilizar vocês que, no ocorrido no show de ontem [quinta-feira] aqui em São José dos Campos, tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão – falou.

E prosseguiu.

– Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames e viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames para ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows – ressaltou.

Na ocasião, o cantor reforçou que estava bem e aproveitando para fazer um trocadilho com uma de suas músicas mais famosas.

– Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital: “o meu sangue ferve por vocês”. Tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo, estou bem – finalizou.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: AgNews/Francisco Cepeda