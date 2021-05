Sifrá e Puá. Vocês as conhecem?

Eis a historia dessas duas parteiras dos hebreus, e a difícil escolha de acatar a ordem, de matar crianças ao nascerem, caso fossem meninos. O oficio delas, era trazer crianças ao mundo pelo parto e não tirar a vida deles, mas, há uma ordem dada pela maior autoridade governamental do Egito, o Faraó. Temos muito a aprender comesse registro histórico que está na Bíblia Sagrada.

A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS – Todos os dias temos que tomar decisões importantes e até fazer

escolhas difíceis as quais, muitas vezes são baseadas na emoção, na tradição de que todos fazem

igual, que é o senso comum, as vezes por um pensamento logico racional. A vida nos obriga a tomar

decisões, todos esses fatores podem ajudar algumas vezes nessas decisões, mas somente a Palavra de Deus em qualquer ocasião pode dá a direção certa para as decisões a serem tomadas.

ALGUMAS ESCOLHAS SAO CRUCIAIS Nem todas escolhas serão simples e fáceis, a maior parte delatem decisões que afetam a vida emocional, físico e até mesmo na visa espiritual. Por conta disso, uma escolha, uma decisão, precisa ser pautada primeiramente em obediência a Deus. AS ESCOLHAS DE AGORA, PODEM TER CONSEQUENCIAS ETERNAS A questão da eternidade

é uma realidade independente da vontade humana. Ela existe pra todos. Com Cristo ou sem

Cristo. OS HÍBRIDOS NÃO SOBREVIVERAO. Entenda por hibrido aqui, aquele que não se posiciona

genuinamente, aquele que prefere a omissão para não se expor. Jesus falou sobre esses quando se referiu à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:15. Uma igreja que não se posicionava. As parteiras de nossa história estavam diante de um momento que precisavam se posicionar. Temer a Deus ou temerão Rei do Egito. VOCE GERA VIDA OU MORTE? É fundamental permitir a pessoa amiga experimentar uma verdadeira vida com Jesus, sem imputar a ela deveres que só são possíveis para quem ama ao Senhor. O NOME DOS QUE OBEDECEM A DEUS FICA REGISTRADO NO LIVRO DA VIDA PARA SEMPRE. O nome do Rei do Egito nem aparece na Bíblia, mas o nome das parteiras Sifrá e Puá ficam registrado para sabermos e cremos que vale a pena obedecer a Deus. O cristão, jamais deixará que suas escolhas e decisões sejam embasadas nos conceitos mundanos (Tiago 4.4)

A cada dia a Igreja de Jesus precisa se posicionar como povo de Deus diante das ideologias modernas, pois ela é composta de homens e mulheres que tomam posição bem definida diante das afrontas de satanás, e por isso a igreja incomoda, mas um dia, quando a igreja for retirada da terra, todos sentirão falta de seu posicionamento em favor da verdade de Deus. Sifrá e Puá tiveram seus nomes na bíblia e todos que se mantiverem firmes, ouvirão, ao soar a trombeta, Jesus chamar seu nome. Aleluia!!!

Fonte: CEIA ( Comunidade EVANGÉLICA Integrada da Amazônia )

Por: Pr.Jedilson Rodrigues