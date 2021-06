Sikêra “cala a Folha” e confirma que recebeu dinheiro do governo

Na última quarta-feira (16), o apresentador Sikêra Jr., da RedeTV!, confirmou ter recebido pagamento no valor de R$ 120 mil do governo federal. Ele fez o comentário ao falar sobre uma publicação do jornal Folha de S.Paulo.

Documentos entregues pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid apontaram o repasse ao apresentador entre dezembro de 2020 e abril de 2021. O valor foi pago em sete parcelas, de acordo com a reportagem do veículo.

Durante o programa ‘Alerta Nacional’, Sikêra confirmou os pagamentos e disse não trabalhar de graça.

– Estão questionando que o Sikêra recebeu dinheiro da Saúde. Recebi, do Ministério da Saúde, eu não trabalho de graça. Eu vivo de quê? De propaganda, né? (…) Pessoal da Folha, eu sou um profissional, eu vivo disso, eu não tenho outra forma de viver, não. O que vier para mim. Eu anuncio vocês. Pagando? Leia a Folha de S. Paulo, assine – ressaltou.

Fonte: Pleno News