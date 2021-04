Sikêra é alvo de denúncia após sugerir extinção da Cracolândia

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu, na última sexta-feira (9), uma denúncia contra o apresentador Sikêra Júnior, do Alerta Nacional, da Rede TV!, após o apresentador publicar um vídeo, contendo um trecho de seu programa, onde ele dizia saber como “acabar com a Cracolândia”, área na região central de São Paulo marcada pelo consumo de entorpecentes em via pública.

O autor do pedido é o ativista Vini Caetano, que se intitula ativista e defensor das organizações sociais e da população em situação de rua. De acordo com Caetano, o posicionamento do comunicador é “preocupante” e “foi uma incitação ao ódio”.

– Essa visão “higienista” pode acarretar em falas mal interpretadas ou mesmo em tom de brincadeira. Tenho medo [de] que a liberdade de expressão tenha se tornado liberdade de agressão. Ninguém merece tomar bala nem… de borracha – afirma Vini.

No documento, o ativista solicita “um pedido de desculpa” do apresentador e da emissora veiculada nacionalmente, além da retirada do vídeo do ar.

O vídeo em questão segue no ar no canal do apresentador no YouTube, com o título Como acabar com a Cracolândia?. Como o próprio título alude, Sikêra fala ao longo do vídeo sobre como faria para desativar o local.

– Eu me reuniria com alguns amigos da Rota, aí de São Paulo, e com apenas cinco amigos a gente resolve aquilo ali, a Cracolândia. É fácil [de] resolver; é querer fazer. Agora tem que tirar a imprensa, proibir o espaço aéreo, para não ter helicóptero gravando nada. Para que gravar um momento de limpeza? E bala, muita bala, uma chuva de bala de borracha – sugeriu Sikêra Jr.

