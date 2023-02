Sikêra Jr. está hospitalizado em estado grave em Manaus

O apresentador Sikêra Jr. está internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, no Amazonas, para tratar de uma otite bacteriana severa. A situação do apresentador foi informada pela esposa de Sikêra, Laura Peixoto, nas redes sociais.

– Sikêra está com otite severa bacteriana. Como ele não é fácil e não é uma pessoa quieta, acharam por bem sedá-lo para que as medicações façam mais efeito, tenham efeito mais rápido e ele não queira fugir do hospital. Preciso pedir para vocês não acreditarem nas maldades que estão falando – informou Laura.

Ela também falou sobre o início dos sintomas do marido.

– Decidi abrir esse vídeo para tentar passar pra vocês o que tá acontecendo. A gente viajou e, quando voltamos, por causa da descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou – ressaltou.

Desde segunda (13), data da internação de Sikêra, o programa Alerta Nacional, da RedeTV!, está sendo apresentado por Luiz Rodrigues, que chegou a mencionar a saúde do colega.

– Nós fomos convocados para estarmos aqui à frente do Alerta Nacional. Nosso querido Sikêra Jr. tirou alguns dias para cuidar da saúde, está fazendo alguns exames, mas calma que logo, logo, o nosso coroa tá de volta – disse o âncora.