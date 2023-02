Sikêra Jr está “muito melhor”, afirma esposa do apresentador

O apresentador Sikêra Jr. está internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, no Amazonas, há 13 dias, para tratar de uma otite bacteriana severa. Nesta sexta-feira (24), a esposa dele, Laura Peixoto, emitiu um comunicado nas redes sociais com atualizações positivas do estado de saúde do jornalista.

De acordo com a nota, Sikêra apresentou melhoras consideráveis, deixou a terapia intensiva e já está em um apartamento do hospital.

– Estamos muito felizes em dizer que ele está se sentindo muito melhor, recebeu alta dos cuidados intensivos, está no apartamento do hospital e em breve voltará às suas atividades profissionais. (…) Assim que formos para casa venho aqui avisar – informou a esposa do apresentador.

No início da infecção, o apresentador foi hospitalizado em estado grave e teve de ser sedado para que as medicações tivessem maior eficácia e ele não tentasse fugir do hospital, segundo relatos de Laura.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Rede TV!/Alerta Nacional