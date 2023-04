Sikêra Jr pede R$ 17 milhões em processo contra RedeTV!

Após ter sido dispensado pela RedeTV!, o apresentador Sikêra Jr moveu uma ação contra a emissora, na última sexta-feira (14). No processo, ele pede uma indenização de R$ 17 milhões alegando quebra de contrato. As informações são da coluna Leo Dias, do site Metrópoles.

Como já informado pelo Pleno.News, o contrato do apresentador com a RedeTV! garantia sua permanência na casa até 2027.

De acordo com informações do jornalista Hialley Gouveia, do site Bastidores da TV, o documento, que firma o vínculo empregatício do apresentador, prevê multa no valor de R$ 17 milhões em caso de rescisão contratual.

Em 6 de abril, o advogado de Sikêra, Rannieri Lopes, alertou aos donos da RedeTV!, Amílcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, que, caso o apresentador saísse do ar, antes do previsto, eles teriam de arcar com o valor anexado no documento.

Com o objetivo de se livrar da multa, a Rede TV! culpa Sikêra por prejudicar a imagem da emissora, durante a exibição do Alerta Nacional, com narrações que o canal considerou ser preconceituosas e homofóbicas ao longo dos três últimos anos. A empresa alega ainda que o apresentador trouxe problemas com a Justiça e com o Ministério Público.

Nesta terça (18), o apresentador retorna às telas para comandar o programa Alerta da TV A Crítica de Manaus (AM). Já o programa Alerta Nacional será transmitido na RedeTV! pela última vez no dia 28 de abril.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube/TV A Crítica/Alerta Nacional