Sikêra Jr. recusa oferta de Silvio Santos para deixar a RedeTV!

Um dos maiores sucessos atualmente da RedeTV!, o apresentador Sikêra Jr.

revelou que recebeu um convite e tanto para deixar a emissora e se mudar de casa. E o chamado veio de ninguém menos que Silvio Santos.Durante uma entrevista ao repórter Roger Turchetti, no canal Intervenção, do YouTube, Sikêra explicou que recebeu uma ligação do Homem do Baú. E o teor da conversa foi uma proposta bastante interessante.

Eu reformo um apartamento grande pra você aqui no Jardim Paulista e eu pago sua multa lá na RedeTV! e você vem morar aqui”, teria dito o dono do SBT.

Apesar disso, a princípio, o comandante do Alerta Nacional não acreditou que era o “patrão” naquele momento.

Elogios

Na sequência, Sikêra Jr. conta que recebeu uma série de elogios vindos de Silvio Santos. Além disso, o contratado da RedeTV! explicou que foi questionado a respeito de seu atual contrato de trabalho.

“Parabéns pra você pelo programa que você faz. Eu fiquei sendo seu fã, viu Sikêra? Você faz muito bem. Realmente, uma pena que a RedeTV! não tem tanta audiência, mas você faz um sucesso tremendo”, teria dito.

Apesar da proposta interessante, Sikêra continua na RedeTV! e comanda o programa Alerta Nacional, que vai ao ar no país inteiro. Na afiliada do canal no Amazonas, o apresentador pode ser visto também no Alerta Amazonas.

