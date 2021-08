Sikêra Jr. vai ganhar programa de auditório aos domingos

Já popular com seu Alerta Nacional, programa diário exibido na RedeTV!, o apresentador Sikêra Júnior deve ganhar mais um dia nas telinhas, mas com uma outra atração. De acordo com o próprio jornalista, um programa de auditório para ser exibido aos domingos e comandado por ele está sendo pensado.

– Vem aí o nosso programa de auditório aos domingos. A família brasileira precisa se divertir e eu estou doido pra deixar esse ramo, só polícia, sangue, tiro, facada, porrada e escoriação – disse o apresentador.

A nova produção é uma iniciativa da TV A Crítica, responsável pela produção do atual Alerta Nacional, e, por conta disso, o novo programa de Sikêra deve ser exibido inicialmente apenas pela própria emissora e pelas redes sociais. Porém, sites especializados em TV apontam que já há negociações para que a atração seja retransmitida na RedeTV!.

O plano de apresentar um programa de auditório dominical não é novo na carreira de Sikêra e ele mesmo já confessou o desejo de deixar o comando dos atuais programas policiais. Recentemente, em entrevista ao jornal Folha de SP, o comunicador afirmou que pretendia comandar um formato em homenagem a nomes como Chacrinha.

– Meu sonho é fazer um programa de auditório aos domingos. Já namoramos essa ideia aqui na TV, mas ainda não saiu do papel. Tudo tem o seu tempo. Eu homenagearia ícones como o Chacrinha, Flávio Cavalcanti… vou ser sincero. Se eu pudesse sair do programa policial, eu sairia. Ele não me agrada – revelou Sikêra.

