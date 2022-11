Silêncio

Enquanto ocorrem manifestações por todo o país contra o resultado da eleição, que deu vitória ao petista Luís Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro, há 34 horas, se mantém em silêncio, sem declarações à imprensa nem contato com Lula reconhecendo o veredito das urnas. Muitos acreditam que o silêncio quer dizer muita coisa e sinaliza muita coisa. No entanto, o vice-presidente Hamilton Mourão disse ontem, que a vontade do povo é soberana e que será feito o procedimento de transição.