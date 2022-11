Sílvia Abravanel revela como ficou amizade após Maísa sair do SBT: “Maísa voou muito!”

Em entrevista ao “PodCaras“, a apresentadora Sílvia Abravanel comentou sobre sua relação atual com a atriz Maisa Silva, que permaneceu trabalhando na emissora de Sílvio Santos por muitos anos.

Na ocasião, ela destacou que não possui muito contato com a famosa, considerando que Maisa migrou para outros projetos profissionais. No entanto, Sílvia garantiu que as duas ainda mantém o carinho pela amizade.

“Muito pouco contato porque ela voou. Realmente a Maisa voou muito, ela criou penas de águia. Ela voou bastante! Então fico muito orgulhosa dela. Então [contato] é muito pouco! Quando a gente se encontra em algum bastidor assim, a gente se cumprimenta e tudo. Realmente o cordão foi cortado, mas a gratidão fica”, disse.

Fonte: Top Famosos/Foto: Divulgação