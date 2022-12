Silvinei Vasques é dispensado do cargo de diretor-geral da PRF

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi dispensado nesta terça-feira (20) do cargo que ocupava desde abril de 2021. A portaria que oficializa o desligamento dele da função, assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Silvinei Vasques virou réu por improbidade administrativa no dia 25 de novembro deste ano, após ser acusado de uso indevido do cargo que ocupava. A decisão foi tomada pelo juiz da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Jose Arthur Diniz Borges. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) no dia 15 de novembro.

No pedido contra Vasques, o procurador do MPF Eduardo Benones ainda alegou uso indevido do cargo por causa de uma publicação feita pelo então diretor da PRF no Instagram, na qual ele manifestava apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, um inquérito aberto pela Polícia Federal (PF) passou a investigar uma operação da PRF no dia do segundo turno da eleição, quando agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A corporação, ainda sob o comando de Silvinei, justificou que as fiscalizações versaram sobre questões técnicas dos veículos, como condições de pneus.

Fonte: Pleno News/Foto: Carolina Antunes/PR