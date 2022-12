Silvio Santos celebra 92 anos ao lado da família e se emociona

Silvio Santos completou 92 anos nesta segunda-feira (12) e celebrou a data cercado de sua família. A comemoração teve direito a um rápido discurso emocionado do dono do SBT.

– Agradeço a presença e peço a Deus que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos, no mínimo – desejou Sílvio.

– Porque a alegria que vocês estão me dando tenho certeza que sentirão a mesma ou ainda maior alegria quando completarem essa idade. Saúde – completou o veterano da TV.

Cercado pelas filhas e pelos netos, o ícone da TV brasileira foi aplaudido. Patrícia Abravanel, filha do apresentador, compartilhou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram.

– Só posso agradecer, agradecer e agradecer! Que privilégio usufruir do meu pai cheio de saúde e alegria celebrando 92 anos! Que Deus abençoe este novo ano e que seja ainda mais maravilhoso. Amo Muito!! 12/12/22 – escreveu a herdeira.

Silvia Abravanel também homenageou o pai:

– 92 do papai. Dia de comemorar muitas histórias, muitas experiências, muitas risadas, muita saúde, muita alegria, muita paz, muita união da família e muito Deus te abençoando cada segundo da sua vida, meu paizinho amado! Agradeço pela sua vida e por ter a sorte de fazer parte dela. Te amo muito – declarou.

Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Silvio Santos tem mais de 60 anos de carreira televisiva.