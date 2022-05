Silvio Santos é afastado de gravações no SBT por resfriado

Três semanas após seu retorno aos estúdios do SBT, Silvio Santos precisou ser afastado novamente, em razão de um resfriado. Segundo o portal Na Telinha, o dono da emissora cancelou as gravações do Programa Silvio Santos desta terça-feira (10), mas espera retornar ainda nesta semana.

Silvio passou toda a quarentena longe do trabalho a fim de se proteger dos perigos da Covid-19. Coube à sua filha, Patrícia Abravanel, a tarefa de substituí-lo durante o período.

O comunicador de 91 anos só voltou aos estúdios de gravação no dia 26 de abril, entretanto, já teve de realizar uma nova pausa.

Segundo sua assessoria, Silvio já ligou para sua equipe avisando que se encontra bem. Ele planeja retornar às gravações nesta quinta (12).

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Programa Silvio Santos