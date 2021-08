Silvio Santos está na UTI de Covid-19 do Albert Einstein

Apresentador e dono do SBT foi diagnosticado com a doença assim que entrou no pronto atendimento do hospital

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A coluna soube que o apresentador e dono do SBT, de 90 anos, deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel, nesta sexta-feira (13), e já foi diagnosticado com a Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento.

Silvio está internado na Unidade de Terapia Intensiva da área exclusiva para a doença e sendo monitorado de perto por médicos. O prontuário do paciente foi fechado. A coluna procurou a assessoria do SBT que não se pronunciou até o fechamento da nota.

Fonte: O DIA / Fábia Oliveira