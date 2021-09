Silvio Santos está totalmente curado da Covid, diz assessoria

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, está totalmente curado da Covid-19, informou na terça-feira (31) a assessoria do dono do SBT.

Silvio chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há quase três semanas, quando começou a manifestar alguns sintomas da doença. No entanto, a contragosto da família e dos médicos, decidiu continuar o tratamento em casa, onde ficou em isolamento e sob monitoramento de uma equipe médica.

Apesar de curado, ainda não há data para o retorno do veterano ao palco do Programa Silvio Santos, exibido aos domingos.

Ainda no fim de julho, após dois anos longe da TV por causa da pandemia da Covid-19, Silvio Santos retomou o trabalho no SBT. Mesmo vacinado com as duas doses da vacina, o apresentador foi infectado pelo vírus.

