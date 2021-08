Silvio Santos usa pijama em gravação de programa no SBT

Nesta quarta-feira (4), Silvio Santos deixou o tradicional terno para usar pijama na gravação de seu programa no SBT. A atração será exibida no próximo domingo (8), Dia dos Pais.

Silvio explicou que o pijama foi um presente de suas suas filhas e de seu neto, Tiago Abravanel.

Imagens mostram que ele comandou o programa todo vestido com o traje de dormir.

Após quase dois anos afastado das telas, o dono do SBT voltou a gravar no fim de julho. Sua reestreia foi ao ar no último domingo (1º).

