Simaria participa do Prêmio em Miami e expande carreira internacional

Cantora foi convidada a prestigiar evento com os maiores artistas da música latina

Do Brasil para o mundo! Durante a passagem de Simaria por Miami, a cantora participou do Premio Lo Nuestro 2022, na noite da última quinta-feira (24/2). A convite do diretor do evento, Marcelo Gama, a sertaneja prestigiou a premiação que homenageou os maiores artistas da música latina.

Para a noite especial, Simaria se destacou com um figurino arrasador. O look incluiu vestido de Christopher Esber, sapatos de René Caovilla e joias Swarovski.

Simaria em evento internacionalDivulgação

O convite para o Premio Lo Nuestro reforça a expansão da carreira para fora do Brasil. Em 2021, ao lado de Simone, ela lançou dois singles em espanhol: Melocotón, em parceria com o cantor mexicano JD Pantoja; e No Llores Más, com o colombiano Sebastián Yatra.

Simaria planeja novos feat, com sua irmã, e tem se reunido com colaboradores latinos para as próximas parcerias internacionais.

Além do sucesso fora do Brasil, Simone e Simaria se mantém no topo no Brasil. O clipe Vontade de Morder, com Zé Felipe, acumula mais de 63 milhões de acessos, enquanto a música ocupa o Top 10 das mais tocadas nas rádios de todo o país.

Fonte: Leo Dias / Metrópole