Simaria se declara sapiossexual: “Gosto de rapaz inteligente”

A cantora Simaria, de 40 anos, revelou que não quer se relacionar amorosamente tão cedo. Ela também se declarou sapiossexual e disse que não pensa em namorar um homem mais novo. As declarações foram dadas à revista Quem.

– Eu não quero homem, homem para mim é sem futuro. Não quero nem ver. Eu passo na rua e não vejo ninguém. Tudo feio. E eu gosto de menino, viu? Eu gosto de um rapaz inteligente, da minha idade. (…) Acho que nunca, de verdade, um rapaz mais jovem que eu, que tenho uma experiência de vida de sair do interior da Bahia, de uma pobreza, de uma vida sofrida, vai ter essa sabedoria de cuidar de uma mulher tão forte como eu – falou.

Em agosto de 2021. Simaria se separou de Vicente Escrig, com quem ficou casada durante 14 anos. Ela tem dois filhos: Giovanna, de 10, e Pawel de 7 anos de idade.

A artista afirmou que só vê sua vida com os filhos.

– Eu só vejo a minha vida com Pawel e Giovanna. Vejo a gente numa casa branca, num lugar lindo, com grama. Nós três. É isso que eu mentalizo. E eles sorrindo, felizes, fortes e lembrando que a mãe fez de tudo para que eles saíssem desse sofrimento, dessa situação de separação que não é fácil para ninguém.

Segundo informações do canal Splash, do UOL, sapiossexual é um termo criado em 1998 por um engenheiro de Seattle (EUA) chamado Darren Stalder. O objetivo dele seria expressar que não se importava com os atributos físicos de pretendentes. Esse tipo de orientação é a de quem diz se interessar mais pelos atributos intelectuais de uma pessoa.

Fonte: Pleno News/ Foto: Leo Franco / AgNews