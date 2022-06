Simone chora e canta parabéns para Simaria em show sem irmã

Simone realizou, nesta quinta-feira (16), seu primeiro show solo após sua irmã, Simaria, anunciar afastamento dos palcos por motivos de saúde, em meio a um contexto de divergências entre a dupla. Na apresentação, que ocorreu em Paty do Alferes, Rio de Janeiro, Simone chorou e fez uma homenagem para Simaria, que completa 40 anos.

O momento ocorreu após a sertaneja cantar dez músicas e dar uma pausa nas canções para pedir que a equipe trouxesse um bolo de aniversário em celebração a Simaria.

– Eu quero deixar este dia do seu aniversário, minha irmã, registrado. Que independentemente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, mas tão grande, que eu sou capaz de dar a minha vida por sua vida. Eu espero neste momento que você esteja vendo esse vídeo, que você receba o meu amor de longe e o amor dessas pessoas lindas aqui deste evento lindo pra cantar nesse dia pra você – disse Simone em discurso.

A cantora ainda desabafou sobre a saudade que sua irmã faz nos palcos ao seu lado.

– Vocês não imaginam como é difícil. Você sabe o que é passar a vida inteira desde os seus 6 anos de idade cantando com a metade da sua vida? Você sabe o que é Deus preparar o ventre de uma mulher, chamada dona Mara e Deus abençoar com o dom de ter duas meninas que saíram do interior e moravam em barraco de lona pra ir buscar o sonho de cantar, de viver? E chegar numa altura dessa da nossa história e por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil – declarou.

Ela finalizou cantando parabéns para Simaria junto do público.

– Parabéns, minha veinha. Deus te abençoe, te encha de paz e alegria. E já, já eu estou voltando pra casa pra te encher de beijo, de amor e carinho – assinalou.

Ainda durante a apresentação, Simone afirmou que pode ter exagerado nos cuidados com a irmã, uma das queixas de Simaria.

– Confesso que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez, não sei, eu tenha exagerado no cuidado. Porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege. Enfim, só quero agradecer o carinho que recebo de vocês. Espero que vocês sejam minha segunda voz nesta noite – completou.

PAUSA

A cantora Simaria, da dupla com Simone, anunciou nesta quinta que fará uma pausa em sua carreira, afastando-se dos palcos por tempo indeterminado. De acordo com o anúncio, os compromissos marcados serão todos assumidos por Simone, pois Simaria estaria seguindo uma recomendação médica.

O comunicado ocorre um dia após a publicação de uma entrevista de Simaria dada a Léo Dias, na qual a artista expõe suas diferenças com a irmã, Simone. As declarações da sertaneja repercutiram nas redes sociais, alimentando os rumores de que a dupla não vem se entendendo profissionalmente.

