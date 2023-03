Simone comenta sobre possível reconciliação de Maiara e Fernando

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Simone falou sobre a possível volta oficial de Mairaia e Fernando, que recentemente se beijaram no palco de um show do Luan Santana.

Na conversa ela disse: “Eu acho que nesse relacionamento aí precisa de uns ajustezinhos, poucos ajustes para que vocês enfim decidem ficar juntos, casar, ter os filhos de vocês, para que não termine, porque a gente fica triste quando termina“.

E seguiu falando sobre a exposição nas redes sociais: “Hoje trabalhamos com as redes sociais, não tem jeito de a gente não estar ali mostrando a nossa vida para as pessoas e elas estão ali no outro lado para opinar, não tem jeito“.

“Temos que aguentar o povo falar da gente, o ruim é que às vezes não sabem o que passa e ficam dando pitaco, isso é um problema muito grande”.

“Que toda fofoca vire dinheiro”, diz Fernando Zor sobre boatos de reconciliação com Maiara

Fernando Zor usou seu perfil no Instagram no começo da tarde da última terça-feira (14/03) para compartilhar uma nova foto, onde aparece em frente a um espelho e, na legenda da postagem, aproveitou para mandar um recado para os fofoqueiros de plantão sobre os boatos de sua reconciliação com Maiara.

“Que toda fofoca vire dinheiro no meu bolso. Amém!“, escreveu o sertanejo, da dupla “Fernando e Sorocaba”, na legenda de sua postagem, fazendo seus fãs e seguidores se divertirem. “Você vai ficar rico, nem precisa trabalhar mais”, brincou um fã. “E foi assim que o cancelado virou milionário”, disse outra pessoa. “Vai ser tanto dinheiro, divide comigo”, brincou mais um.

Maiara e o cantor terminaram cerca de dez vezes e, recentemente, foram vistos juntos em um passeio por Goiás. O sertanejo ainda postou em suas redes sociais uma homenagem para as “mulheres de sua vida” durante o Dia Internacional da Mulher; uma das fotos era ao lado da cantora.

