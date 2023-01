Simone conta ter sido bloqueada pela irmã: “Meu amor está de pé”

A cantora Simone revelou, neste domingo (5), que segue tendo problemas de relacionamento com a irmã, Simaria. Em entrevista no Domingão do Huck, ela contou ter sido bloqueada nas redes sociais pela ex-parceira de dupla sertaneja. A artista reforçou o amor que sente pela irmã e pediu que a perdoe caso esteja triste por algum motivo.

– Você conhece a música do Gusttavo Lima? Eu “tô bloqueado”. Vou deixar bem claro em rede nacional. Ela é a razão da minha vida, amor da minha vida, devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Mas a minha porta, minha casa, meu celular e o meu amor pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes da minha vida – destacou a cantora.

Questionada sobre o fim da dupla, Simone disse que a irmã desistiu de cantar, mas ela segue com esse desejo bem vivo em seu coração.

– A vida da gente é feita de ciclos e o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria continuar mais cantando, e ela está muito feliz da forma que ela tá, com os filhos dela, coisa que ela gosta muito e eu vou continuar cantando. Eu entendi que a música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco e receber o carinho do povo. Eu não conseguiria parar – explicou.

Simone e Simaria anunciaram o fim da carreira conjunta em agosto do ano passado. Juntas, elas gravaram sucessos como Loka, Foi pá pum, Vontade de Morder e Amiga.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews