SIMONE DESABAFA SOBRE SHOWS SOLO: “UM DIA DE CADA VEZ”

Simone Mendes, da dupla Simone&Simaria, contou aos fãs através do seu perfil no Instagram como está sendo a experiencia de se apresentar sem a irmã. Recentemente, as cantoras publicaram um comunicado de que Simaria daria uma pausa na carreira em decorrência de sua saúde. Quinta-feira (16), Simone realizou o seu primeiro show solo em Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro. E nesta última sexta-feira (17), se apresentou em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais.

Enquanto viajava a cantora falou sobre as suas expectativas para o evento da noite. “Estou aqui na estrada, resolvi vir no ônibus, tinha um vôo para mim, mas resolvi que era melhor para eu descansar no ônibus. Tô aqui, já chegando na cidade. Hoje vai ser um evento muito lindo, muito especial, que eu tenho certeza que vou encontrar, mais uma vez, carinho, energia e amor de todos vocês”, comentou ela.

Mesmo diante do semblante abatido devido aos acontecimentos recentes, Simone disse palavras de incentivo aos fãs. “Estamos juntos, vou dando notícias, um dia de cada vez, né? Daqui a pouco as coisas se encaixam”, declarou. A dupla vinha sendo alvo de rumores sobre uma possível separação, já que protagonizavam cada vez mais conflitos em público.

Durante sua primeira aparição solo, Simone enviou um recado para a irmã: “Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registrado que independentemente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida. Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que você receba o meu amor”.

Em entrevista a coluna do Léo Dias, Simaria descartou os boatos sobre a separação da dupla, mas afirmou que viver em paz com a irmã é muito mais importante que a sua carreira. “Se eu e Simone tivermos que trocar a carreira por tudo isso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. No dia que Simone e Simaria quiserem encerrar a carreira, vai terminar lindo”, afirmou. Simone não se pronunciou sobre o desabafo feito pela irmã nas redes sociais.

Fonte: R7/ Foto Destaque: Simone e Simaria em show nos EUA Reprodução/Instagram