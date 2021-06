Simone e Simaria lançam websérie e provocam: “Vão enlouquecer”

A dupla Simone e Simaria estreia, nesta terça-feira (15/6), a websérie Papo de Brahmeira. Com quatro episódios, transmitidos pelo canal oficial das irmãs no YouTube, o projeto vai promover o encontro das cantoras com outras estrelas da música sertaneja.

Nas entrevistas descontraídas, não faltarão conversas sobre desilusões amorosas e feminejo, entre outros temas. “Tem música, tem clipe… Na verdade, tem muita gente boa envolvida. Os fãs vão enlouquecer”, garante Simaria.

Com uma bebê recém-nascida em casa, Simone diz contar com ajuda nos cuidados da pequena Zaya para retomar os compromissos profissionais. “Estamos retornando aos poucos. Graças a Deus, tenho minha família e uma rede de apoio ótima que me auxilia muito quando tenho de sair para trabalhar”, conta.

O primeiro episódio, com a cantora Luiza, da dupla com Maurílio, já está no ar. Confira:

Fonte: Metropoles