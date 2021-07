Simone revela dificuldade com bariátrica: “Não tenho responsabilidade”

A cantora sertaneja Simone Mendes, dupla com Simaria, compartilhou com os fãs os esforços que tem feito para perder peso. Em resposta aos seguidores, a artista explicou o motivo de nunca ter optado pela cirurgia de redução de estômago.

“Depois você tem que ficar tomando um monte de vitamina, remédio, eu não tenho responsabilidade para isso. Por esse motivo, prefiro não fazer. Prefiro tentar a dieta normal. Tem que dar certo… Tenho amigos que fizeram e deu super certo, show de bola! Não estou com coragem de fazer, ainda não”, explicou.

Simone, que é mãe de Henry e Zaya, frutos do seu casamento com Kaká Diniz, realizou uma série de exames. “Eu descobri que tenho uma resistência insulínica e meu metabolismo é muito ruim. (…) Não é fácil… Eu digo porque estou na pele do negócio. Só quem está na busca de emagrecer sabe como é difícil. Ganhar é daqui para ali, mas perder é luta. Acham que é fácil para quem se cuida? Ter disciplina? É muita força de vontade”, afirmou.

“Imagino que você tenha que abdicar de algumas coisas… Para mim, que tem esses anos todos comendo errado, essa complicação… É difícil, mas não é impossível. Basta se dedicar e se esforçar, não é fácil, mas eu vou lutar e tentar mais uma vez. O importante é não desistir (…) Já venho comendo bonitinho há um mês e pouco, mais ou menos. Vou dar continuidade. (…) O jeito que estou não está legal, não estou feliz. Vai dar certo”, concluiu a sertaneja.