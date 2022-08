Simone se declara para Simaria após término da dupla

Simone Mendes se pronunciou após o anúncio oficial do fim de sua parceria musical com a sua irmã Simaria, na noite desta quinta-feira (18). Por meio dos stories do Instagram, a cantora se declarou para a sua agora ex-dupla.

– Te amo, minha irmã. Obrigada por tudo. Você é meu Sol, minha luz – escreveu.

A dupla chegou ao fim após dez anos. Nos últimos meses, as irmãs sertanejas deram sinais públicos de desgaste. Todos os shows marcados serão cumpridos por Simone.

Simaria, por sua vez, explicou em nota que irá se afastar temporariamente dos palcos para cuidar dos filhos e da condição vocal.

– Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante.

A artista se afastou dos palcos em junho e não deixou claro quanto tempo ficaria sem fazer shows com Simone, que se apresentou sozinha em várias ocasiões. No mês seguinte, Simaria até mudou o nome nas redes sociais. Ela começou a usar Simone Mendes, o de batismo.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews