Simone Tebet terá segurança reforçada após alegar ameaças

Sob a alegação de que estaria sofrendo ameaças de morte, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) solicitou, e agora terá, escolta permanente da Polícia Legislativa do Senado. O pedido foi feito por ela nesta semana ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A informação foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja, nesta quinta-feira (3).

De acordo com a publicação, as ameaças teriam aumentado drasticamente nos últimos dias e, por conta disso, ela se viu obrigada a agir. A escolta aplicada a Tebet geralmente é assegurada a senadores em viagens e eventos públicos fora de Brasília. No caso dela, a partir de agora, a polícia permanecerá 24 horas na escolta, onde quer que a parlamentar esteja.

No segundo turno das eleições presidenciais, Tebet decidiu entrar “de cabeça” na campanha do ex-presidente Lula (PT) e apareceu em inúmeras agendas do petista. Em razão disso, após o resultado do pleito, o nome da senadora passou a ser cogitado para diversos ministérios da próxima administração.

Fonte: Pleno News/Foto: Lula/Ricardo Stuckert