Simony ‘corta’ a nora de foto em passeio no parque de diversões

Simony comemorou o aniversário de 46 anos, neste sábado (2), em um parque de diversões no interior de São Paulo. Na imagem publicada pelo próprio parque nas rede sociais, a cantora aparece ao lado dos quatro filhos e do noivo, Felipe Rodriguez.

Simony repostou o clique em família na conta dela no Instagram, porém seguidores perceberam que ela “cortou” a nora da foto. A jovem é a namorada de MC Ryan, de 20 anos, filho mais velho da famosa e fruto do relacionamento dela com Afro X.

“Oxi! Cortou a norinha da foto!”, escreveu uma internauta nos comentários. “Também estou procurando a nora”, postou mais uma. “Acho que a sogra não é simpatizante”, opinou outra, dando a entender que as duas não teriam um bom relacionamento.

Fonte: R7/FOTOS DE REPRODUÇÃO/INSTAGRAM