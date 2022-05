Simpósio quer integrar os setores de controle de infecção hospitalar e segurança dos pacientes

Começou nesta segunda-feira, 30, o Simpósio Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção Hospitalar, com o tema “Ressignificando a Cultura da Assistência à Saúde no Estado do Pará”. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e ocorrerá por mais dois dias no auditório da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (Centur), em Belém.

O simpósio faz parte do conjunto de ações estratégicas em torno do tema “Segurança do Paciente”, desenvolvido sistematicamente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde sua criação, cooperando com a missão da vigilância para proteger a saúde da população e intervir nos riscos advindos do uso de produtos e dos serviços a ela sujeitos, por meio de práticas de monitoramento, controle e regulação dos serviços de saúde e do uso das tecnologias disponíveis para o cuidado.

Participam da programação cerca de 500 profissionais e estudantes de saúde, entre gestores hospitalares, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e de outras atividades da rede pública e privada do estado. O secretário adjunto de Políticas de Saúde da Sespa, Sipriano Ferraz, celebrou a participação de profissionais de diversas áreas no simpósio: “Vejo aqui uma excelente oportunidade de aproximação entre os envolvidos, aprimorando a capacitação do atendimento de saúde em nosso Estado”.

Integração – Segundo a Coordenadora Estadual do Controle de Infecção Hospitalar da Sespa, Elaine Miranda, o simpósio é de grande importância para toda a rede de saúde do estado, ao promover a integração das duas áreas depois das fases mais agudas da pandemia de covid-19.

“Realizamos eventos anualmente sobre controle de infecção hospitalar, mas durante esses momentos mais difíceis detectamos que existe a necessidade de aliar as ações em parceria com os núcleos de segurança do paciente. Precisamos que as duas áreas andem de mãos dadas e para isso elaboramos uma programação que vise a implementar uma cultura de assistência segura aos pacientes”, declarou.

Técnica em enfermagem de um hospital particular de Belém, Lídia Castro participa do simpósio com a expectativa de agregar mais conhecimento para melhorar o seu trabalho no ambiente hospitalar, “aprender as mudanças impostas pela pandemia e outros ensinamentos que me darão mais condições de realizar um atendimento de qualidade para nossos pacientes”, afirmou.

Neste primeiro dia de simpósio foram realizadas seis palestras: “Como construir uma cultura de segurança do paciente em serviços de saúde?”, “Segurança do paciente: experiências exitosas em serviços de saúde/educação”, “Segurança do paciente em serviço de diálise”, “Segurança do paciente em serviço hospitalar”, “Formação profissional e a cultura de segurança do paciente” e “A interação das ferramentas de qualidade e os resultados na gestão da assistência”. A programação continua no dia 31 de maio e 01 de junho, das 08h às 18h.

