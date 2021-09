Simulado de incêndio foi realizado hoje no Hospital Metropolitano de Ananindeua

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) promoveu na manhã desta terça-feira (28) o simulado de plano de abandono, que contou com a presença dos profissionais de áreas estratégicas do Hospital Metropolitano.

Os profissionais receberam instruções de como fazer a retirada correta de pacientes, assim como atendimento pré-hospitalar e como agir em casos de explosão. Mais de 50 pessoas, entre brigadistas, voluntários, colaboradores e agentes dos órgãos públicos participaram do treinamento.

Os brigadistas foram separados em grupos, cada um responsável por uma função, entre elas o manuseio de extintores e hidrantes para combater o fogo, a ação contou com pacientes fictícios, que tinham ferimentos e queimaduras. Sobre a evacuação do prédio, foi apresentado a logística de transporte dos pacientes, as vitimas foram transportadas conforme o estado de saúde de cada uma delas, divididas por quatro estágios, o leve, grave, gravíssimo e o estagio de morte.

O simulado foi organizado pelo hospital e contou com a parceria do Corpo de Bombeiros e o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).

As atividades realizadas não comprometeram as rotinas do hospital, que manteve seu atendimento normal, a ação teve como base as diretrizes institucionais da Pro-Saúde, entidade filantrópica que realiza a gestão do HMUE desde 2012, por meio de contrato de gestão com a secretaria de estado da saúde pública do Pará (Sespa).

O hospital metropolitano conta com 130 brigadista espalhados por toda a unidade, que ficam a disposição de qualquer tipo de alerta para agir e manter a integridade dos pacientes, assim como seus respectivos acompanhantes e colaboradores da instituição.

Foto: Pró-saúde