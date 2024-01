Sinalização reforça proibição de carros nas praias em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Mobilidade e Trânsito (SMT) e Meio Ambiente (Semma), tem implantado placas de sinalização nas praias do município. A medida se tornou necessária a partir do momento em que as equipes de fiscalização perceberam, durante ações rotineiras, o aumento do descumprimento da Lei Municipal nº 18.714 de 2011 que proíbe a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores nas praias.

Desde a última quarta-feira (17), placas indicativas chamam a atenção da população quanto à proibição, ressalvado aqueles casos que a lei permite como: resgate, apoios, órgãos de segurança e outros.

Imagem: Agência Santarém