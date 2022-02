Sindecomar acusa Grupo Mateus de não respeitar convenção coletiva de Marabá￼

O Sindicato dos Empregados no Comércio do Município de Marabá e Sul do Pará (Sindecomar) está acusando o Grupo Mateus de utilizar uma “artimanha sindical” para para não respeitar o “Dia do Comerciário”, na segunda-feira (28), Feriado de Carnaval, em Marabá, no sudeste do Pará, e abrir as portas normalmente.

De acordo com a Diretoria Executiva, os comerciários do Grupo Mateus pagam a taxa sindical para o Sindecomar, em Marabá, mas a empresa, quando convém a ela, utiliza a convenção coletiva do sindicato específico de Belém, procedimento proibido por lei. Essa postura da empresa já rendeu a ela diversas ações na Justiça do Trabalho em vários estados do Brasil.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, como a gerência anunciou que vai funcionar na segunda-feira de carnaval, o Mateus está descumprindo a convenção coletiva de Marabá, irritando a classe, pois existe toda uma programação cultural voltada para os comerciários no Clube Social do Sindecomar, no Bairro São Félix. “Não estamos querendo fechar a empresa, essa parte não cabe a gente, mas exigimos respeito aos direitos dos comerciários. O Mateus pode abrir suas portas, porém sem a presença de nossos trabalhadores”, protesta Tâmara Rodrigues, presidente do Sindecomar.

De acordo com o advogado do Sindecomar, Dr. Rodrigo Botelho, o Grupo Mateus pode até ser filiado a um sindicato em Belém, mas a empresa tem que cumprir a convenção coletiva da base territorial de Marabá, pois as leis não facultam ao Mateus essa “escolha”. O Portal Debate conversou com Raimundo Neto, presidente do Sindicato do Comércio de Marabá (Sindicom), o “Sindicato Patronal”, e foi confirmada a filiação das empresas do Grupo Mateus ao Sindicato em Marabá.

O OUTRO LADO

A advogado do Grupo Mateus, Dr. Beatriz, os Supermercados Mateus e Mix Mateus são representados, no Pará, pelo Sindicato das Empresas do Comércio de Supermercados e Autosserviços do Estado do Pará (Sindespa), logo a convenção coletiva do Sindicom e Sindecomar não se aplica a esse segmento. Apenas a loja eletro Mateus irá respeitar o “Dia do Comerciário” em Marabá. Leia a nota:

NOTA

As lojas de supermercado e atacarejo do Grupo Mateus em Marabá estão vinculadas ao Sindicato das Empresas do Comércio de Supermercados e Auto-Serviços do Estado do Pará.

A referida entidade não possui convenção coletiva de trabalho permitindo, assim, o funcionamento das lojas no próximo dia 28 de fevereiro.

Já as lojas do Eletro Mateus estão vinculadas ao Sindicato do Comércio Varejista de Marabá e estarão fechadas no feriado em cumprimento ao acordo firmado entre os sindicatos patronal e laboral da sua categoria.

O Dr. Rodrigo Botelho afirmou para a Reportagem que o Sindecomar vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, nesta sexta-feira (25), para tentar fazer o Grupo Mateus cumprir a convenção coletiva de Marabá e respeitar o “Dia do Comerciário”. Aguarde as cenas do próximo capítulo.

Fonte: Pedro Souza, Portal Debate