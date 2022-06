Sindicato “cede” e permite ex-BBB Jade Picon em novela

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon conseguiu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar em Travessia, próxima novela das 21h da Rede Globo. No mês passado, o anúncio de que a jovem integraria o elenco da produção levantou polêmica, sobretudo entre atores experientes.

– Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto [novela] e com tempo de validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar – afirmou Hugo Gross, presidente do sindicato, ao jornal Folha de S.Paulo.

Anteriormente, Gross chegou a declarar que pretendia impedir a escalação de Jade para a novela, uma vez que ela não possui registro profissional, o DRT, para trabalhar como atriz.

– A cultura está sendo banalizada, os teatros do Rio de Janeiro estão todos fechados, a lei Aldir Blanc foi prejudicada. Se eu sou ator há muitos anos, eu preciso comprar seguidores para fazer uma novela ou uma obra de teatro? Tem muitos atores e atrizes que têm uma história, e que poderiam estar trabalhando. A lei tem que ser cumprida – disse Gross, à época.

O recuo, no entanto, veio após a Globo se fazer valer de uma regra que permite com que empresas que trabalham com artes cênicas tenham direito a uma quantidade específica de autorizações especiais.

– Dentro de uma obra pode ter se eu não me engano três [autorizações] para cada produto [novela]. A emissora quis valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização – revelou Hugo.

– O sindicato não está aqui para tolher o trabalho de ninguém. Muito menos das empresas. Está aqui pra proteger a lei – completou.

Jade Picon já posou com o elenco da novela em foto divulgada, nesta segunda-feira (20), pelo diretor Mauro Mendonça Filho.

Escrita por Gloria Perez, a novela Travessia será a próxima trama das nove horas da Globo e terá como tema principal a relação do ser humano com a tecnologia. Jade deve contracenar com o ator Chay Suede e interpretar um papel de destaque, semelhante ao que vive na vida real: o de uma jovem rica que lida com as críticas nas redes sociais.

