Sindicato do Comércio de Marabá propõe mudanças no trânsito da cidade

O Sindicato do Comércio de Marabá (Sindicom) enviou para a Secretaria Municipal de Segurança Institucional (SMSI), via Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), uma lista com sugestões para várias mudanças na organização do trânsito. Marabá cresceu, mas a organização de trafegabilidade permaneceu a mesma, com poucas mudanças, há décadas.

De acordo com o Presidente, Raimundo Neto, as mudanças visam a melhorias na fluidez, estacionamento e bem-estar dos condutores de Marabá.

LEIA:

● Tornar vias de mão única de entrada ou saída nas Avenidas Nagib Mutran e Afro Sampaio, no Núcleo Cidade Nova, com os estacionamentos em 45 graus, com o objetivo de triplicar o número de vagas.

● Transformar em vias de mão única de entrada ou saída na Avenida Antônio Vilhena, no Bairro Laranjeiras e Avenida Manaus, no Belo Horizonte.

● Controlar com placas informativas sobre o horário de circulação de veículos pesados e de grande porte no centro da cidade de Marabá em horário comercial.

● Tornar vias de mão única, em toda a extensão, as ruas Pedro Marinho, Itacaiunas, Castelo Branco e a Travessa Manaus, no Núcleo idade Nova.

● Colocar semáforos na BR-230 em frete o Posto de Saúde Pedro Cavalcante e Corpo de Bombeiros com vistas à diminuição da quantidade de acidentes.

● Organizar a utilização da rampa de embarque e desembarque na Colônia Z-30, pois existem problemas constantes com estacionamento, lavagem de carros e episódios de acidentes e violência física.

● Organizar o serviço de embarque e desembarque de usuários no Terminal Rodoviário da Folha 32, pois os táxis estacionam em frente ao portão e fecham todo local, impedindo a circulação de veículos.

● Implantar o zoneamento para estacionamento de motos nas vias públicas de Marabá.

● Reduzir para uma vaga os pontos de táxi em frente ao Hospital Climec, Cartório e antiga Leolar no Bairro Cidade Nova.

● Acabar com o estacionam em fila dupla na Orla de Marabá, em frete a churrascaria Pôr do sol, em horário noturno e em dias de feriado.

O Portal Debate entrou em contado com o secretário de Segurança Institucional, Jair Barata, a respeito das mudanças no trânsito propostas pelo Sindicato do Comércio de Marabá. O político afirmou que existe uma Coordenação de Sinalização no DMTU e o Departamento de Trânsito já realizou um levantamento das necessidades de mudanças no trânsito de Marabá, mas as sugestões propostas pelo Sindicom serão analisadas.

Fonte: Portal Debate/Pedro Souza