Sindicato estima que 30% dos rodoviários tiveram covid-19, em Belém: 5% morreram

Um dos trabalhos essenciais durante a pandemia foi, sem dúvidas, das categorias dos transportes, em especial dos rodoviários do transporte coletivo de passageiros em ônibus. Mesmo no período mais crítico da pandemia, tiveram que conviver com o medo maximizado pelo contato com grande número de pessoas no cotidiano de trabalho, correndo não só o risco de contrair o vírus, mas também de infectar seus familiares.

Uma estimativa feita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará (Sintrebel), revelou que dos mais de 5 mil rodoviários da capital, 30% contraíram o vírus, dos quais 5% foram a óbito. Ontem, foram disponibilizadas 1.500 doses para a categoria, a serem aplicadas em dois pontos de vacinação: um centro de formação no bairro do Marco; e em um Instituto no bairro do Guamá.

Entretanto, nesse primeiro dia a procura foi considerada baixa, pois apenas 496 trabalhadores receberam a vacina. Mas o Sindicato continua um trabalho de mobilização para que 100% dos rodoviários sejam imunizados. A vacinação vem diminuindo o número de óbitos em muitos países. Com o avanço da imunização, alguns já dispensam o uso de máscara e permitem até ida ao estádio de futebol.

No Brasil, a vacinação avançada na faixa etária dos idosos, reduziu de maneira significativa as mortes nesse grupo. É o que se espera com o avançar da imunização, inclusive dos trabalhadores essenciais, condicionados a muitos riscos ao exercerem suas profissões.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação