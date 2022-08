Sindiclubes faz lançamento do Selo Comemorativo no Cabana Clube em Barcarena

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes promove neste sábado, 20, o lançamento do Selo Comemorativo para celebrar os 30 anos de fundação da entidade. O evento, a se realizar no Cabana Clube, em Barcarena, região do Baixo Tocantins, na Zona Metropolitana de Belém, contará com as presenças dos presidentes e diretores dos clubes filiados e convidados da diretoria.

O evento acontecerá no salão nobre do Cabana Clube, dirigido por Salatiel Campos e Odir Gomes, respectivamente, presidente do Sindiclubes e do Cabana Clube, com apoio logístico de transportes das empresas WP Viana Navegações e Focus Empreendimentos tanto fluvial como terrestre, respectivamente.



“Está tudo sacramentado quanto à programação festiva que marcará a celebração do Selo Comemorativo dos 30 Anos de Fundação do Sindiclubes. Esperamos receber todos presidentes dos clubes filiados com suas respectivas esposas para incrementar, ainda, mais os laços de amizade entre os familiares dos presidentes e dirigentes dos clubes”, diz Salatiel Campos.

Logo após o encerramento dos trabalhos da programação festiva será servido um laudo almoço aos convidados sob oferecimento do Sindiclubes e Cabana Clube com apoio da Construtora Carajás, Hometechs, Focus Empreendimentos, SR Split, Jornal Empresarial, WP Viana Navegações e Acquanorte.



Imagem: Nonato Batista/Ronabar