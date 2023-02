Sindiclubes faz parceria com a Femicro-PA e a ADVB PA

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – SINDICLUBES-PA, à frente o presidente Salatiel Campos, selou parceria com a Associação de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará- Femicro – Pá. O encontro ocorreu na própria sede do Sindiclubes e a parceria objetiva levar treinamentos e novas oportunidades para capacitação dos colaboradores dos clubes devidamente filiados ao sindicato.



Por outro lado, o ciclo de palestras e treinamentos que serão realizados nas dependências das agremiações filiadas, começará na primeira quinzena de março.



A parceria acontecerá em conjunto com a Associação dos Dirigentes de Markeng de Vendas do Brasil-PA – ADVB/PA.



Participaram da reunião o presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos; Válber Cordeiro, presidente da Femicro/PA; Alann Resende, presidente da ADVB/PA, e o Secretário Geral da Femicro/PA, Paulo Alves.



“Como já era o esperado, o encontro foi muito importante e trocamos várias ideias, sempre buscando o que há de melhor em prol da capacitação dos colaboradores dos nossos clubes filiados que poderão inscrever várias pessoas para participarem do ciclo de treinamentos”, disse Salatiel Campos, entusiasmado com as parcerias ora firmadas.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar