Sindiclubes promove curso que mostra a importância dos processos das instituições

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA confirmou a realização do importante curso “A Importância dos Processos nos Clubes”, que acontecerá nessa quinta-feira, 16, tendo como local do evento a sala de reunião do Sindiclubes, localizada no Edifício Clube de Engenharia, sala 1206, com início dos trabalhos a partir das 19 horas.

O evento terá a parceria de ADM Company, sob a responsabilidade da consultora Andrelina Lima. Salatiel Campos declarou que as inscrições serão gratuitas aos clubes filiados, ou seja, somente terão acesso as pessoas vinculadas aos clubes filiados e com número de vagas limitadas.

O curso contará com apoio total da Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes).

“O Sindiclubes promoverá esse importante curso aos nossos clubes filiados objetivando incrementar todas diretrizes destinadas a importância do evento que será ministrado pela consultora Andrelina Lima”, disse Salatiel Campos.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar