Sindiclubes realiza Encontro de Dirigentes e Gestores de Recursos humanos

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes, presidida por Salatiel Campos, realizou na última quarta-feira, 23, no horário de 19 às 21h30, o Encontro de Dirigentes e Gestores de Recursos Humanos, tendo a renomada Consultora Andrelina Lima como a palestrante do evento, que aconteceu na boate do Pará-Clube. A programação teve o apoio da Segasp, Pará-Clube e Fenaclubes, além das parcerias do Femicro Pará e ADM. Business Company.



Segundo o Sindclubes, a principal finalidade do evento é mostrar como cada entidade pode vir se transformar em um facilitador de ações que passam gerar mais e obter melhores serviços que possibilitem o desenvolvimento e o fortalecimento dos clubes sociais paraenses. Cada Clube teve a oportunidade inscrever três dirigentes ou gestores de Recursos Humanos que se enquadrarão nesse novo modelo de gestão que busca atualizar as dinâmicas do empreendimento, a fim de atrair mais associados e possibilitar melhores formas de lazer, esporte, cultura e prestação de serviços nos âmbitos da cidade de Belém e do Estado do Pará, ricos na indústria turística que precisa se alavancar cada vez mais, o que já é fomentado por meio do Círio de Nazaré e também da culinária paraense.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar