Sindiclubes reúne com Cabana Clube em Barcarena

O Sindiclubes reuniu, à noite de anteontem, com a diretoria do Cabana Clube, oportunidade em que foi discutido o lançamento do Selo Comemorativo dos 30 anos de fundação da entidade que defende os clubes esportivos e sociais do Estado do Pará. A solenidade vai acontecer no mês de agosto, em grande estilo, segundo explicou o seu presidente, o desportista Salatiel Campos.

Do encontro em Barcarena participaram o presidente do Cabana Clube, Odir Gomes, Allen Fernandes, diretor da Tecnologia da Informação da Prefeitura de Barcarena; Joel Ferreira, Diretor-Financeiro do Cabana Clube; Luiz Souza Filho, presidente da Associação Comercial de Barcarena e o jornalista Edson Faísca que, inclusive, enalteceu o trabalho magnífico de Salatiel Campos, à frente do Sindiclubes, evidenciando os destaques dos clubes nas competições promovidas pela Fenaclubes e CBC.

A programação de aniversário dos 30 anos do Sindiclubes já é considerada como um dos grandes eventos sociais e desportivos para este ano na capital paraense.

Imagem: Nonato Batista