Síndrome da creche: pediatra dá dicas para proteger saúde das crianças

Apesar de comum, é possível ensinar os pequenos a se protegerem no ambiente escolar. Especialista dá dicas

Uma preocupação comum entre os pais de crianças são as doenças tipicamente disseminadas no ambiente escolar, como viroses, gripes, resfriados, entre outras. Esses problemas de saúde costumam ser tão frequentes entre as crianças menores de três anos que elas já até ganharam um apelido: a “síndrome da creche”.

Ela acomete os pequenos que estão indo pela primeira vez à escola e, até então, não estavam expostos à maior circulação de vírus e bactérias. “É absolutamente normal e esperado que as crianças menores fiquem doentes nesse período inicial na escola, pois o sistema imunológico delas ainda é imaturo e está em desenvolvimento. Esses episódios são incômodos para pais e alunos, mas auxiliam no desenvolvimento da imunidade”, explica a pediatra Kesianne Marinho.

E como a saúde das crianças é sempre uma prioridade, a pediatra separou uma série de dicas que podem ajudar os pais a manterem os hábitos dos pequenos mais saudáveis. Confira:

De olho na alimentação

Para os bebês que já frequentam a escola, a amamentação é uma poderosa arma contra as doenças. “Caso o bebê não seja mais alimentado com o leite materno e já esteja com a dieta estabelecida, a dica é promover refeições variadas e ricas em vitaminas, proteínas, carboidratos e minerais”, ressalta Kesianne.

Fonte: Metrópoles.